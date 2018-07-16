Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Новости спорта: Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 16 июля чемпионка Уимблдона-2018 немка Анжелика Кербер поднялась на вторую строчку, финалистка этого турнира американка Серена Уильямс – на 17-ю.
Лучшая из украинок, Элина Свитолина, опустилась на пятое место.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5415
2 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 4916
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3910
4 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3567
5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3060
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2673
7 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2659
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2277