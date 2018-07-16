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Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA

Элина Свитолина
13:26 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 16 июля чемпионка Уимблдона-2018 немка Анжелика Кербер поднялась на вторую строчку, финалистка этого турнира американка Серена Уильямс – на 17-ю.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, опустилась на пятое место.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5415

2 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 4916

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3910

4 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3567

5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3060

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2673

7 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2659

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582

9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2277

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Новости спорта, АТР, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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