Надаль не смог доиграть полуфинальный матч US Open против Дель Потро

Хуан Мартин дель Потро обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале US Open после отказа испанца продолжать борьбу после второго сета из-за травмы правой ноги.

Аргентинец взял у Надаля оба сета, но испанец не выглядел здоровым во второй партии, проиграв ее со счетом 2:6. В первой дель Потро додавил Надаля в тай-брейке со счетом 7-3.

В финале Хуан Мартин дель Потро сыграет против Новака Джоковича, который переиграл Кеи Нисикори. Они играли между собой 18 раз, и в 14-ти из них сильнее был сербский теннисист.

У дель Потро появляется шанс выиграть второй Грэнд Слэм в карьере — первый он взял в 2009 году как раз на US Open. С тех пор не добирался даже до финала.

Джокович может выиграть Открытый чемпионат США третий раз. В последний раз ему это удавалось в 2015 году.

Хуар Мартин дель Потро (Аргентина, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) 2:0 (7:6 (3), 6:2, отказ)