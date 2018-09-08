В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро и серб Новак Джокович встретятся в финале заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

В 1/2 финала дель Потро встречался с действующим обладателем титула испанцем Рафаэлем Надалем. При счете 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Хуана Мартина его соперник отказался продолжать матч из-за травмы, сообщает Укринформ.

Джокович в свою очередь нанес поражение японцу Кеи Нисикори - 6:4, 6:2, 6:3.

29-летний Хуан Мартин дель Потро во второй раз в своей карьере выступит в финале турнира Grand Slam. В 2009 году аргентинец праздновал единственный триумф также в Нью-Йорке, обыграв в финале Роджера Федерера.

Для Новака Джоковича это будет восьмой финал на Открытом чемпионате США. Всего в коллекции 31-летнего серба два титула в Нью-Йорке (2011, 2015).