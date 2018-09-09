Серена Уильямс обвинила в сексизме судью финала US Open-2018

Отметим, что арбитр предупредил Серену после того, как углядел подсказку с трибун от тренера теннисистки Патрика Муратоглу.

"У меня с тренером нет никаких сигналов, мы никогда не обсуждали сигналы. Я даже никогда не вызываю тренера на корт. Не понимаю, почему Муратоглу сказал, что подсказывал мне. Может, он сказал что-то в духе "ты справишься". Я была на другом конце корта. Мне нужно уточнить, что он имел в виду.

Я не согласна с тем, что судья вынес мне предупреждение, потому что тренер мне не помогал.

Почему я считаю его вором? Потому что он отнял у меня очко. Он обвинил меня в жульничестве, а я не жульничала. После этого я с ним хорошо поговорила, сказала, что он меня хорошо знает. Знает, что я даже не вызываю тренера на корт. Он ответил, что понимает. Не знаю, сказал ли он, что я права, но он сказал, что понимает.

Потом я сказала, что понимаю, как это могло выглядеть со стороны, но тренер мне ничего не подсказывал. Сказала, что лучше проиграю, чем выиграю за счет жульничества. Мне не нужно жульничать ради победы, я и так достаточно выиграла. И никогда так не делала.

Повлиял ли судья на исход матча? Я не знаю. По-моему, Осака играла очень хорошо, и мне нужно было приложить много усилий, чтобы выйти вперед в этом матче. Трудно сказать, потому что я всегда борюсь до конца, стараюсь отыграться в любой ситуации. Нельзя утверждать, что я бы не смогла выйти на новый уровень, потому что я уже много раз это делала. Вопрос непростой.

Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф", – приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.