Джокович в третий раз выиграл US Open

Новак Джокович не испытал особых проблем в финале US Open против Хуана Мартина дель Потро.

Матч продолжался чуть более трех часов и для победы сербу хватило 3 сета. В первой партии обе теннисиста брали свои подачи, пока Джокович не реализовал скрытый сетбол в 8-м гейме, а затем успешно подал на сет.

Во второй партии каждый из финалистов сделал по одному брейку на чужих подачах и дело дошло до тай-брейка, где вновь был сильнее Джокович. В третьем сете серб забрал две подачи аргентинца, на что дель Потро ответил лишь одним брейком.

Это третья победа на US Open в карьере Новака Джоковича и 14-я на турнирах Большого Шлема. Также он выиграл два подряд Гренд Слэма после победы на Уимблдоне-2018.

Эта победа позволит Джоковичу выйти на третье место в обновленном мировом рейтинге, обойдя своего визави Хуана Мартина дель Потро.

Новак Джокович (Сербия, 6) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 3) 3:0 (6:3, 7:6 (4), 6:3)