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Джокович прокомментировал поведение Серены Уильямс в финале женского US Open

Новак Джокович
19:12 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Новак Джокович – о скандале в финале женского US Open

Чемпион US Open-2018 Новак Джокович поделился своим мнением относительно сканадального поведения Серены Уильямс на женском финале:

«В первую очередь хочу сказать, что я люблю Серену. Я переживал за неё вчера. Но и судья оказался в сложной ситуации. Нужно сопереживать и ему тоже. Вообще, все вчера оказались в очень неудобном положении. Было много эмоций. Серена плакала, Наоми плакала. Это было нелегко.

С моей точки зрения, судье не следовало доводить Серену до предела, особенно в финале турнира «Большого шлема». Он изменил ход матча. Это было необязательно. Мы все испытываем эмоции, особенно когда сражаемся за титул на турнире «Большого шлема».

Как Серена сказала на церемонии награждения, Осака заслужила этот момент. Серена знает, что я её люблю. Она всех вдохновляет. То, как она по-прежнему предана игре, вдохновляет и меня лично, и других игроков — мужчин и женщин — по всему миру».

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Новости спорта, US Open, Новак Джокович, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис.
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