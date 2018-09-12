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Судья женского финала US Open об обвинениях Серены Уильямс

Серена Уильямс
09:34 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Карлос Рамос дал комментарий по скандалу с Сереной Уильямс.

Серена Уильямс потеряла контроль над эмоциями в финальном матче US Open и устроила настоящий скандал с обвинением судьи в воровстве.

Титулованная американка не остановилась и продолжила тему после матча, попытавшись оправдать свое поведение борьбой за права женщин, а также обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме, заявив, что мужчину бы не наказали за такое же поведение.

Рамос ответил на эти обвинения в свой адрес.

«Учитывая все обстоятельства, я в порядке. Это деликатная ситуация, но выборочного правосудия не существует. Не беспокойтесь за меня», — цитирует Рамоса издание btu.org.ua.

По итогам этой ситуации Серена Уильямс была оштрафована на 17 тысяч долларов, а Международная федерация тенниса признала действия арбитра абсолютно верными.

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Новости спорта, Карлос Рамос, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис.
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