Судья женского финала US Open об обвинениях Серены Уильямс

Серена Уильямс потеряла контроль над эмоциями в финальном матче US Open и устроила настоящий скандал с обвинением судьи в воровстве.

Титулованная американка не остановилась и продолжила тему после матча, попытавшись оправдать свое поведение борьбой за права женщин, а также обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме, заявив, что мужчину бы не наказали за такое же поведение.

Рамос ответил на эти обвинения в свой адрес.

«Учитывая все обстоятельства, я в порядке. Это деликатная ситуация, но выборочного правосудия не существует. Не беспокойтесь за меня», — цитирует Рамоса издание btu.org.ua.

По итогам этой ситуации Серена Уильямс была оштрафована на 17 тысяч долларов, а Международная федерация тенниса признала действия арбитра абсолютно верными.