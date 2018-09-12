Стаховский прокомментировал скандал в финале US Open
Новости спорта: Украинский теннисист Стаховский осудил поведение Серены Уильямс в финале US Open и поддержал ITF.
Украинец Сергей Стаховский согласился с позицией руководства Международной федерации тенниса (ITF), которая в конфликте между американкой Сереной Уильямс и арбитром Карлосом Рамосом поддержала судью.
Скандал произошёл в финале US Open, где Уильямс в двух сетах уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6. Во второй партии арбитр Рамос снял с Серены гейм после третьего предупреждения. Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После игры американка обвинила судью в сексизме.
«Один из очень немногих случаев, когда я согласен с этой организацией», — написал Стаховский в своём «твиттере».
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