Свитолина предстала в вечернем платье на теннисном корте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала героиней сентябрьского выпуска журнала «Elle Украина» — ежемесячного международного издания о моде, красоте и стиле для женщин. 23-летняя теннисистка поделилась фотографией в своем «инстаграме».

«Я всегда хотела сделать что-то, чтобы родители мною гордились. Это мотивирует и сейчас», — призналась Свитолина в интервью для свежего выпуска.

11 сентября украинская теннисистка поделилась одним из снимков с модной фотосессии на своей страничке в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 11 Сен 2018 в 3:46 PDT

В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает шестое место. За свою карьеру Свитолина выиграла 14 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).