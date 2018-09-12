Свитолина предстала в вечернем платье на теннисном корте
Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала героиней сентябрьского номера модного журнала Elle Ukraine.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала героиней сентябрьского выпуска журнала «Elle Украина» — ежемесячного международного издания о моде, красоте и стиле для женщин. 23-летняя теннисистка поделилась фотографией в своем «инстаграме».
«Я всегда хотела сделать что-то, чтобы родители мною гордились. Это мотивирует и сейчас», — призналась Свитолина в интервью для свежего выпуска.
11 сентября украинская теннисистка поделилась одним из снимков с модной фотосессии на своей страничке в Instagram.
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В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает шестое место. За свою карьеру Свитолина выиграла 14 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).