Японка Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с аdidas, по которому будет получать $ 8,5 млн. В случае подтверждения этой информации Осака заключит самый крупный контракт в истории женского тенниса.

Стюарт Дуджид, занимающийся имиджевыми правами Наоми, заявил, что её маркетинговый потенциал невероятно велик.

"Моя компания долгое время сотрудничает с Кеем Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми – скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open 2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен", – цитирует Дуджида The Times.

По итогам US Open Осака поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA и на 7-ю – в официальном рейтинге.