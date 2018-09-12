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Японка Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса

Наоми Осака
22:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Теннисистка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с аdidas

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака близка к подписанию нового контракта с аdidas, по которому будет получать $ 8,5 млн. В случае подтверждения этой информации Осака заключит самый крупный контракт в истории женского тенниса.

Стюарт Дуджид, занимающийся имиджевыми правами Наоми, заявил, что её маркетинговый потенциал невероятно велик.

"Моя компания долгое время сотрудничает с Кеем Нисикори, поэтому нам прекрасно известен азиатский рынок. Наоми – скромная и застенчивая девушка. Ещё на Australian Open 2012 я понял, что её маркетинговый потенциал невероятен", – цитирует Дуджида The Times.

По итогам US Open Осака поднялась на 4-ю строчку в чемпионской гонке WTA и на 7-ю – в официальном рейтинге.

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Новости спорта, US Open 2018, Наоми Осака, Новости тенниса, Теннис.
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