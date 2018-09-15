Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса

Победой мужской сборной Украины над теннисистами Португалии с результатом 3:1 завершилась в Буче (Киевская область) матчевая встреча Первой группы плей-офф Кубка Дэвиса.

Решающим оказался четвертый поединок противостояния, в котором Сергей Стаховский со счетом 6:2, 4:6, 6:4 взял верх над Жоао Соузой.

Встреча Украина - Португалия началась накануне поражением Ильи Марченко от Жоао Соузы (6:4, 2:6, 3:6) и победой Сергея Стаховского над Педру Соузой (6:3, 6:2). В матче парного разряда Денис Молчанов и Сергей Стаховский переиграли Гастау Элиаша и Жоао Соузу - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Независимо от результата последней, пятой встречи Илья Марченко - Педру Соуза, украинские теннисисты одержали победу над пиренейцами и сохранили прописку в Первой группе Кубка Дэвиса.