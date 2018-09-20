День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости: Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Людмила Киченок зачехлила ракетку в Японии

Людмила Киченок
12:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться в 1/2 финала парного турнира WTA Premier, который проходит 17-23 сентября в Токио (Япония).

Людмила Киченок в дуэте со словенкой Катариной Среботник уступили в 1/4 финала турнира Toray Pan Pacific Open японской паре Мию Като/Макото Ниномия со счетом 4:6, 6:2, 7:10. Об этом сообщает БТУ.

В первом сете Киченок и Среботник вели 3:1 с брейком, но дальее до конца партии выиграли только 1 гейм. Украинско-словенская пара взяла второй сет благодаря 3 брейкам, потеряв всего 1 гейм на своей подаче. На решающем тайбрейке Киченок и Среботник выполнили 3 мини-брейка, а их соперницы - 5.

Напомним, на старте парного турнира WTA Premier в Токио дуэт Киченок/Среботник победил третьих сеяных Чжань Хаоцин (Тайвань)/Ян Чжаосюань (Китай). Теннисный поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АТР, Людмила Киченок, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина показала свою тату у бассейна Стаховский сыграет на АТР-турнире во Франции Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса

Последние новости

В экспертном центре Минздрава проводят обыск Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео) ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
Сегодня читают в спорте
01 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
03 Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
04 Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
05 Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы
Новости сегодня
15:45 У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату
15:40 Место, в котором на душе светло: прозрачная церковь в Бельгии (Фото)
15:40 Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове
15:38 Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
15:38 УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь