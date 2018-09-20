Людмила Киченок зачехлила ракетку в Японии

Людмила Киченок в дуэте со словенкой Катариной Среботник уступили в 1/4 финала турнира Toray Pan Pacific Open японской паре Мию Като/Макото Ниномия со счетом 4:6, 6:2, 7:10. Об этом сообщает БТУ.

В первом сете Киченок и Среботник вели 3:1 с брейком, но дальее до конца партии выиграли только 1 гейм. Украинско-словенская пара взяла второй сет благодаря 3 брейкам, потеряв всего 1 гейм на своей подаче. На решающем тайбрейке Киченок и Среботник выполнили 3 мини-брейка, а их соперницы - 5.

Напомним, на старте парного турнира WTA Premier в Токио дуэт Киченок/Среботник победил третьих сеяных Чжань Хаоцин (Тайвань)/Ян Чжаосюань (Китай). Теннисный поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.