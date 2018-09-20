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Цуренко впервые имеет шанс сыграть на Итоговом чемпионате WTA

Леся Цуренко
14:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Вторая "ракетка" Украины теннисистка Леся Цуренко впервые имеет шанс сыграть на одном из Итоговых чемпионатов WTA.

Леся Цуренка оказалась среди претенденток на участие в WTA Elite Trophy Zhuhai 2018, занимающих в чемпионской гонке WTA 9 – 19 места. Еще одна спортсменка получит wild-card от организаторов. Об этом сообщает БТУ.

Сейчас Цуренко располагается на 23-й строчке чемпионской гонки, имея в своем активе 1691 очко. На последнем проходном месте находится белоруска Арина Соболенко, у которой 2150 очков. На следующей неделе Цуренко сыграет на турнире Premier 5 в Ухане, затем отправится на соревнования Mandatory в Пекин, а завершит азиатскую серию на турнире International в Гонконге.

В нынешнем сезоне Леся Цуренко выиграла один турнир WTA, защитив свой титул в Акапулько, впервые в карьере сыграла в 1/4 финала US Open и впервые вышла в четвертый круг Ролан Гарроса.

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Новости спорта, АТР, Итоговый турнир, Леся Цуренко, Новости спорта, Теннис.
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