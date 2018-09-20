Цуренко впервые имеет шанс сыграть на Итоговом чемпионате WTA

Леся Цуренка оказалась среди претенденток на участие в WTA Elite Trophy Zhuhai 2018, занимающих в чемпионской гонке WTA 9 – 19 места. Еще одна спортсменка получит wild-card от организаторов. Об этом сообщает БТУ.

Сейчас Цуренко располагается на 23-й строчке чемпионской гонки, имея в своем активе 1691 очко. На последнем проходном месте находится белоруска Арина Соболенко, у которой 2150 очков. На следующей неделе Цуренко сыграет на турнире Premier 5 в Ухане, затем отправится на соревнования Mandatory в Пекин, а завершит азиатскую серию на турнире International в Гонконге.

В нынешнем сезоне Леся Цуренко выиграла один турнир WTA, защитив свой титул в Акапулько, впервые в карьере сыграла в 1/4 финала US Open и впервые вышла в четвертый круг Ролан Гарроса.