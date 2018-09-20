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Козлова не сумела переиграть Путинцеву в 1\4 финала в Китае

Екатерина Козлова
21:33 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинка вела в первом сете 4:1, после чего провалила поединок в 1\4 турнира в Гуанчжоу.

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (№117 WTA) ну сумела победить в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае. За выход в полуфинал украинка в двух сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.

Гуанчжоу. 1/4 финала

Катерина Козлова (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 1:6

В первом сете Козлова повела 4:1, но очень быстро растеряла преимущество и счет сравнялся. В девятом гейме Катерина имела три скрытых сетбола, но не сумела их реализовать, после чего отдала партию сопернице.

Украинка Козлова пробилась в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

После пяти подряд проигранных геймов стартовой партии, добавилось еще четыре во второй. И только при счете 0:4 украинке удалось взять свою подачу. На большее ее не хватило. Для текущей формы Козловой даже выход в четвертьфинал турнира WTA - огромное достижение (скажем спасибо Дженнифер Брэди, которая снялась во втором круге).

Козлова защитила прошлогодние очки и со следующей недели останется в районе 120-го места.

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Новости спорта, Гуанчжоу, Екатерина Козлова, Теннис, Юлия Путинцева.
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