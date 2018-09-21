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Определены соперницы Цуренко и Свитолиной на турнире в Китае

Элина Свитолина
15:37 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинские теннисистки узнали соперниц на предстоящим турнире Премьер 5 в Китае.

Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5, который на следующей неделе пройдет в Ухане (Китай).

В основной сетке представлены две украинки: Элина Свитолина (в прошлом году не участвовала) и Леся Цуренко (второй круг).

Первая ракетка Украины начнет борьбу за трофей со второго раунда. Соперница Свитолиной определится в поединке Арина Соболенко – Карла Суарес Наварро.

Цуренко начнет с первого круга, где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Призовой фонд турнира составляет 2 746 000$, победительница получит 900 очков в рейтинг WTA. В прошлом году именно с победы на турнире в Ухане начала свой путь в топ-5 мирового рейтинга француженка Каролин Гарсия. В ближайшее время ей придется защитить 1900 рейтинговых баллов.

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Новости спорта, Леся Цуренко, Премьер 5, Теннис, Ухань, Элина Свитолина.
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