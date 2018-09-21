Определены соперницы Цуренко и Свитолиной на турнире в Китае
Новости спорта: Украинские теннисистки узнали соперниц на предстоящим турнире Премьер 5 в Китае.
Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5, который на следующей неделе пройдет в Ухане (Китай).
В основной сетке представлены две украинки: Элина Свитолина (в прошлом году не участвовала) и Леся Цуренко (второй круг).
Первая ракетка Украины начнет борьбу за трофей со второго раунда. Соперница Свитолиной определится в поединке Арина Соболенко – Карла Суарес Наварро.
Цуренко начнет с первого круга, где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Призовой фонд турнира составляет 2 746 000$, победительница получит 900 очков в рейтинг WTA. В прошлом году именно с победы на турнире в Ухане начала свой путь в топ-5 мирового рейтинга француженка Каролин Гарсия. В ближайшее время ей придется защитить 1900 рейтинговых баллов.