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Цуренко проиграла россиянке в первом круге турнира в Ухане

Леся Цуренко
14:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинская теннисистка уступила в двух сетах Дарье Касаткиной

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый круг турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 миллионов долларов. В первом раунде Цуренко уступила в двух сетах россиянке Дарье Касаткиной, которая посеяна по 13-м номером, – 4:6, 5:7.

Походу поединка Цуренко обращалась за помощью к медикам.

Напомним, что на последнем в году турнире серии "Большого шлема" US Open Леся Цуренко смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.

Ранее мы писали, что после финала US Open карикатура на Серену Уильямс вызвала скандал. Правозащитники назвали рисунок расистским и сексистским. Теннисистка слишком эмоционально возмущалась решением главного арбитра матча.

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Новости спорта, Дарья Касаткина, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис.
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