Рейтинг ATP: украинцы продолжают терять позиции
Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге ATP от 24 сентября победитель турнира в Санкт-Петербурге Доминик Тим поднялся на седьмую строчку.
Что касается украинцев, то они продолжили терять позиции и опускаться в рейтинге.
Рейтинг ATP (24.09.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
...116 (115). Александр Долгополов (Украина) – 475
...148 (145). Сергей Стаховский (Украина) – 394
Напомним, лучший теннисист Украины Александр Долгоплов пропускает сезон из-за тяжелой травмы.