Рейтинг ATP: украинцы продолжают терять позиции

В обновленном рейтинге ATP от 24 сентября победитель турнира в Санкт-Петербурге Доминик Тим поднялся на седьмую строчку.

Что касается украинцев, то они продолжили терять позиции и опускаться в рейтинге.

Рейтинг ATP (24.09.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.

...116 (115). Александр Долгополов (Украина) – 475

...148 (145). Сергей Стаховский (Украина) – 394

Напомним, лучший теннисист Украины Александр Долгоплов пропускает сезон из-за тяжелой травмы.