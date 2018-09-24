Свитолина: Моя цель - пробиться в Сингапур на Итоговый турнир WTA

Элина Свитолина, в частности, перед стартом на турнире WTA Premier 5 в Ухане (Китай), отметила, что ее главная цель - пройти квалификацию на Итоговый турнир.

"Я все еще не прошла квалификацию в Сингапур на Итоговый турнир WTA. Для меня это цель. Очевидно, что для меня это большая мотивация. После US Open у меня было несколько дней для отдыха. Я сразу же вернулась к тренировкам. Я была настроена приехать во Флориду и тренироваться с Ником Савиано, чтобы хорошо отыграть в Азии. Это также будет означать для меня очень много в перспективе на следующий сезон.

Выгляжу немного уставшей? Нет, совсем не чувствую усталости из-за адаптации к часовому поясу. Чувствую себя хорошо, я готова играть. Ранее я уже хорошо выступала в Ухане, поэтому мне приятно сюда вернуться. В прошлом году мне не удалось здесь выступить. Турнир во многом стал лучше. У нас другой отель, все очень здорово организовано. Так что я очень рада быть здесь. Жду своего матча", - цитирует Свитолину БТУ.

Во втором раунде Wuhan Open Элина Свитолина встретится с Ариной Соболенко из Беларуси, которая в первом круге обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро. Турнир Wuhan Open - WTA Premier 5 с призовым фондом 2 млн 666 тыс. долларов будет проходить в Ухане с 24 по 30 сентября.