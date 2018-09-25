Козлова уверенно выбила первую сеянную из турнира в Ташкенте

119-я ракетка мира Катерина Козлова успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA Intarnational в Ташкенте. В первом круге соревнований украинка уверенно разобралась с первой сеянной турнира – румынкой Ириной-Камелией Бегу, занимающей 53-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время Козлова сделала 2 эйса, 5 брейков и допустила 1 двойную ошибку. На счету Бегу 1 подача навылет, 2 гейма, взятых на подаче соперницы, и 1 ошибка при вводе мяча в игру.

Во втором круге турнира в Ташкенте Козлова сыграет против француженки Фионы Ферро, которая в первом круге в трех сетах обыграла хорватку Яну Фетт.

В основной сетке турнира в Ташкенте также выступает украинка Марта Костюк. Действующей чемпионкой соревнований является Катерина Бондаренко, которая не приехала защищать свой титул.

На прошлой неделе Козлова дошла до четвертьфинала турнира в китайском Гуанчжоу.