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Украинка Козлова пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA в Ташкенте

Катерина Козлова
16:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в 1/4 парного финала турнира WTA International в Ташкенте (Узбекистан), где сыграет против вторых сеяных.

На старте парных соревнований Tashkent Open украинка вместе с Верой Звонаревой из России обыграла обладательниц "wild card" дуэт Эжени Бушар (Канада)/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) со счетом 6:2, 7:5. Об этом сообщает БТУ.

Теннисный поединок продолжался 1 час 12 минут. Козлова и Звонарева выполнили 4 брейка и проиграли 1 гейм на своей подаче.

В 1/4 финала украинско-российский дуэт будет бороться со вторыми "ракетками" турнира парой Нао Хибино (Япония)/Оксана Калашникова (Грузия).

Напомним, сегодня украинская теннисистка Катерина Козлова также обыграла лидера посева на турнире WTA International в Ташкенте (Узбекистан) в одиночном разряде. Поединок первого круга турнира Tashkent Open Екатерина Козлова (Украина) - Ирина Бегу (Румыния, 1) закончился со счетом 6:3, 6:2.

Хардовый турнир Tashkent Open - WTA International с призовым фондом 250 тыс. долларов начался в Ташкенте 25 сентября и продлится до 30 сентября. Его действующей чемпионкой является Екатерина Бондаренко.

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Новости спорта, АТР, Катерина Козлова, Новости спорта, Теннис.
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