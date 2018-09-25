Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга WTA

Премьер 5 в Ухане должен был стать предпоследним крупным турниром, на котором всерьез решается судьба участниц Итогового турнира. Но после завершения второго раунда ситуация практически не изменилась. Слоан Стивенс вылетела еще в первом круге, во втором – ей составили компанию Элина Свитолина, Каролина Плишкова и Кики Бертенс. Именно эти четыре теннисистки с большой долей вероятности должны были разыграть 3 последние путевки в Сингапур.

На данный момент это на руку Петре Квитовой и Каролин Возняцки, которые уже в Ухане могут досрочно гарантировать себе попадание на Итоговый турнир. Также в борьбу за попадание в топ-8 Чемпионской гонки могут вклиниться Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса.

Что касается основного рейтинга WTA, который на некоторое время отходит на второй план, то здесь ситуация для Свитолиной еще лучше. После поражения Каролин Гарсии в поединке против Катерины Синяковой, Элина уже наверняка поднимется на пятое место в мировой классификации.

Нечто подобное было и на Уимблдоне: Свитолина выбыла в первом раунде, но из-за поражения основных конкуренток осталась тогда в топ-5 мирового рейтинга.