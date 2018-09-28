Свитолина рассказала о своих целях на будущее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает шестую строчку в мировом рейтинге и не собирается останавливаться на достигнутом. Теннисистка отметила, что помимо турниров Большого шлема для нее важна олимпийская медаль.

"Когда ты начинаешь - а я начала, когда мне было четыре года, - тебя двигает сама игра, соперничество с другими детьми, желание обыграть тех, кто постарше. Потом, когда тебе уже тринадцать-четырнадцать лет и ты понимаешь, что можешь зарабатывать своей игрой деньги, что за твоей игрой каждый раз будет наблюдать все больше людей, все больше твоих игр будут показывать по телевизору, - тебя уже это двигает. И когда все получилось, когда ты высоко стоишь в мировом рейтинге - соответственно, и цели меняются. Первая ракетка - только один из пунктов. Есть еще четыре турнира Большого шлема, победа в каждом из них - все равно что звание первой ракетки.

Поэтому сначала первая ракетка, потом Большой шлем или наоборот. Олимпийская медаль для меня очень важна", - сказала Свитолина в интервью Elle.ua.