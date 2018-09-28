Федерер назвал обладателя лучшей подачи в теннисе

«Карьера Сампраса невероятна. Он семь раз побеждал на Уимблдоне и пять — на Открытом чемпионате США. Его последнюю победу на US Open я не забуду никогда – он обыграл своего главного соперника Агасси.

Думаю, Пит обладает лучшей подачей из тех, что мы когда-либо видели. Сегодня тоже есть много игроков с хорошим вводом мяча в игру, но то, как Сампрас использовал подачу и развивал атаку, невероятно», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Сампрас – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема». Больше него побед на мэйджорах одержали только Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20). Серб Новак Джокович добыл свой 14-й трофей на минувшем US Open.