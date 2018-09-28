Лучшие теннисистки Украины примут участие в престижном турнире в Китае

Две украинки — Элина Свитолина и Леся Цуренко — примут участие в сетке основного турнира China Open.

В первом раунде турнира Свитолина, которая получила 6-й номер посева, сыграет против сербской теннисистки Александры Крунич. В случае победы, на украинку ожидает матч против победительницы пары Алисон ван Эйтванк и одной из участниц квалификации.

А вот соперница Цуренко пока остается неизвестной. Она определится после того, как станут известны все победительницы квалификации.

Еще одной представительницей от Украины на турнире в Китае может стать Даяна Ястремская. Она вышла в финал квалификации, где сыграет с австралийской Айлой Томлянович.

Матчи основного раунда China Open начнутся с 29 сентября. Призовой фонд турнира составляет более 8 миллионов долларов.