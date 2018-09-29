В Ташкенте завершился турнир WTA International

299-я ракетка мира Маргарита Гаспарян стала победительницей хардового турнира серии WTA International в Ташкенте, в финале одолев свою соотечественницу Анастасию Потапову, занимающую 132-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Гаспарян сделала 3 эйса, 5 брейков и допустила 3 двойные ошибки. На счету Потаповой 1 подача навылет, ни одного реализованного брейк-поинта и 4 ошибки при вводе мяча в игру.

Для Гаспарян этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA. В 2015 году она побеждала также на хардовом турнире в Баку.