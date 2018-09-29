Свитолина установила антирекорд сезона

Это ее второе поражение в двух матчах Азиатского тура. На прошлой неделе Свитолина проиграла в первом раунде турнира в Ухане - уступила в трех сетах Арине Сабаленко.

Таким образом проигрышная серия Свитолиной составляет три матча - она проиграла в четвертом раунде US Open, а затем поочередно в Ухане и Пекине. В сентябре Элина не выиграла ни одного матча.

Для Свитолиной серия из трех поражений - худший результат сезона. В июне-июле украинка проиграла два матча подряд.

Серия из трех поражений подряд была у Элины в конце прошлого сезона, правда тогда она просто не вышла на один из матчей - снялась с турнира в Гонконге, а затем проиграла два матча на Итоговом турнире.

Поражение от Крунич стало для Свитолиной худшим в сезоне, если учитывать рейтинг соперницы. В 2018 году Элина еще не проигрывала теннисисткам из вне топ-60. Ее худший результат (до этого матча) - поражение от Татьяны Мари (№57) на Уимблдоне. Крунич занимает шестьдесят третьей место в мировом рейтинге.

Кроме того, Элину не защитил прошлогодний выход в 1/4 финала China Open, и она точно потеряет 205 очков и несколько позиций в мировом рейтинге.