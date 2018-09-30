Обидчица Свитолиной стала победительницей престижного турнира в Китае

Представительница Беларуси одержала победу в дебютной встрече с эстонкой и стала восьмой теннисисткой, которая выиграла более 40 матчей в текущем сезоне. Также Арина является лидером по количеству побед на харде в этом году, выиграв 30 матчей.

Соболенко провела пятый финал на уровне WTA в карьере, в том числе третий в этом году, и оформила второй титул. В августе 20-летняя минчанка стала чемпионкой "Премьера" в Нью-Хэйвене.

Арина стала самой молодой чемпионкой турнира категории Premier 5 и выше с 2015 года, когда подобное удалось швейцарке Белинде Бенчич, которая стала победительницей в Торонто.

Благодаря победе в столице Китая белоруска поднимется на 16-ю позицию в рейтинге WTA, а Контавейт также установит личный рекорд на 21-й строчке.