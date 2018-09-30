Цуренко пробилась во второй круг турнира в Пекине

Леся Цуренко переиграла немку Андреа Петкович в первом раунде турнира WTA в Пекине.

Украинка уверенно выиграла первую партию, сделав три брейка на подачах Петкович. Победа во втором сете далась Цуренко не так легко. Обе девушки умудрились проиграть по 4 своих подачи, а украинка чуть не упустила победу, проиграв 12-й гейм.

В тай-брейке Цуренко сразу взяла очко на подаче Петкович и вышла вперед со счетом 3-0, а затем довела дело до спокойно победы со счетом 7-2.

Леся Цуренко (Украина) – Андреа Петкович (Германия) 2:0 (6:2, 7:6 (2))

Во втором раунде Леся Цуренко сыграет с 10-й сеянной Юлией Гергес.