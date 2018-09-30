Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации

Женская сборная Украины уступила в финале юниорского Кубка Федерации сборной США 1:2. Американки защитили звание чемпионок турнира.

Финал в Будапеште состоял из трех поединков. Любовь Костенко обыграла Алексу Ноэль 6:4, 6:1. Дарья Лопатецкая уступила Кори Гауфф 1:6, 6:4, 0:6.

В парном матче Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая драматично проиграли Кори Гауфф и Алексе Ноэль 7:5, 4:6, 9:11. На решающем тай-брейке украинки были впереди 4:1 и 8:5, однако американки отыгрывались. При счете 9:8 Костенко и Лопатецкая имели матчбол, но американки выиграли три розыгрыша подряд.

Напомним, украинки впервые пробились в финал юниорского Кубка Федерации.