Американская теннисистка обвинила россиянку в симуляции травмы (Видео)
Новости спорта: В итоге американка Слоан Стивенс обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на турнире серии Premier Mandatory в Пекине.
Во время матча первого круга турнира серии Premier Mandatory в Пекине между Слоан Стивенс и Анастасией Павлюченковой произошел небольшой инцидент.
Во втором сете при счете 2:5 россиянка взяла медицинский тайм-аут, на что американка отреагировала возмущением.
"Ты зовешь на корт физиотерапевта, хотя никакой травмы у тебя нет. Не надо делать из себя посмешище!"
В обратном американку пытались переубедить судья и сама Павлюченкова. Тем не менее, после матча теннисистки пожали друг другу руки, а Стивенс поинтересовалась у Павлюченковой ее самочувствием.
Стивенс обыграла Павлюченкову со счетом 6:7 (8), 6:4, 6:4 и пробилась во второй круг турнира в Пекине.