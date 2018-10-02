Американская теннисистка обвинила россиянку в симуляции травмы (Видео)

Во время матча первого круга турнира серии Premier Mandatory в Пекине между Слоан Стивенс и Анастасией Павлюченковой произошел небольшой инцидент.

Во втором сете при счете 2:5 россиянка взяла медицинский тайм-аут, на что американка отреагировала возмущением.

"Ты зовешь на корт физиотерапевта, хотя никакой травмы у тебя нет. Не надо делать из себя посмешище!"

В обратном американку пытались переубедить судья и сама Павлюченкова. Тем не менее, после матча теннисистки пожали друг другу руки, а Стивенс поинтересовалась у Павлюченковой ее самочувствием.

Стивенс обыграла Павлюченкову со счетом 6:7 (8), 6:4, 6:4 и пробилась во второй круг турнира в Пекине.