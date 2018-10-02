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Халеп рассказала о своей травме

Симона Халеп
18:17 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Румынская теннисистка объяснила, почему не смогла доиграть матч первого круга турнира в Пекине.

27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп в воскресенье не смогла доиграть матч первого круга на турнире в Пекине. Проблемы со спиной Халеп начала ощущать еще перед стартом турнира в Ухане.

«Всем привет. Я хотела бы поделиться с вами последними новостями. Я провела обследование МРТ, и выяснилось, что у меня грыжа межпозвоночного диска. В течение следующих дней я буду обсуждать это с врачами, но, надеюсь, что вернусь как можно скорее. Буду держать вас в курсе, и спасибо вам за поддержку», — написала Халеп в твиттере.

Симона квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Сингапуре, однако перед этим может выступить на «Премьере» в Москве, который пройдет с 13-го по 21-е октября.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис.
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