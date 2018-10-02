Халеп рассказала о своей травме

27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп в воскресенье не смогла доиграть матч первого круга на турнире в Пекине. Проблемы со спиной Халеп начала ощущать еще перед стартом турнира в Ухане.

«Всем привет. Я хотела бы поделиться с вами последними новостями. Я провела обследование МРТ, и выяснилось, что у меня грыжа межпозвоночного диска. В течение следующих дней я буду обсуждать это с врачами, но, надеюсь, что вернусь как можно скорее. Буду держать вас в курсе, и спасибо вам за поддержку», — написала Халеп в твиттере.

Симона квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Сингапуре, однако перед этим может выступить на «Премьере» в Москве, который пройдет с 13-го по 21-е октября.