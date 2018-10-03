Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него

– Когда вы поняли, что станете профессиональным теннисистом высокого уровня?

– В 16 лет начал выигрывать матч за матчем за юниорском уровне. Возможно, в тот момент начал понимать.

– Любимая еда?

– Морепродукты.

– Самый смешной игрок в туре?

– Гаэль Монфис.

– Увлечения вне тенниса?

– Люблю спорт вообще. Каждый человек, прикладывающий массу усилий ради успеха, вкладывающий в это страсть и любовь, импонирует мне.

– Самая дикая выходка вашего фаната?

– Помню, как на Мальорке один из фанатов преследовал меня повсюду. Каждый день он проходил 13 километров, чтобы посмотреть на мои тренировки.