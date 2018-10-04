Свитолиной может понадобиться участие в турнире WTA в Москве

Пятая ракетка мира Элина Свитолина с 3850 очками в Чемпионской гонке все еще борется за возможность сыграть на заключительных соревнованиях сезона – Итоговом турнире в Сингапуре. Об этом сообщает ХСПОРТ.

При этом конкуренцию на три свободных места украинке составляют еще шесть теннисисток: Слоун Стивенс (3943 очка), Каролина Плишкова (3720 очков), Кики Бертенс (3710 очков), Арина Соболенко (3050 очков), Юлия Гергес (2775 очков) и Анастасия Севастова (2625 очков).

На последних двух турнирах – в Ухане и Пекине – Свитолина зачехлила ракетку в первом же круге и не смогла набрать необходимые очки, чтобы обеспечить себе поездку в Сингапур. Теперь же украинке предстоит выступление в Гонконге на следующей неделе, но даже титул на предстоящих соревнованиях не гарантирует ей участие в WTA Finals. Не исключено, что Свитолиной придется запрашивать wild card на Кубок Кремя в Москве.