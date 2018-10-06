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Феррер прокомментировал скандал в финале US Open-2018

Давид Феррер
00:01 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Facebook

Новости спорта: Испанский теннисист крайне не согласен с высказываниями Серены Уильямс в финале US Open.

Давид Феррер высказал свое мнение по поводу скандала во время финала US Open-2018:

"Теннис – один из самых справедливых видов спорта. В теннисе мужчины зарабатывают столько же, сколько и женщины. Это хороший пример справедливости.

Мужчин тоже часто штрафуют во время турниров, чаще, чем женщин. Мужчины себя просто ведут хуже на корте, чем женщины".

Напомним, при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.

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Новости спорта, US Open 2018, Давид Феррер, Серена Уильямс, Скандал, Теннис.
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