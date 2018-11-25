Украинка Цюрпалевич выиграла теннисный турнир в Египте

Новости спорта: Украинская теннисистка Алина Цюрпалевич стала победительницей турнира ITF Juniors в Египте

В решающем матче соревнований третьей категории в Каире 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, победила лидера посева - 17-летнюю Аличе Амендолу из Италии: 1:6, 6:3, 6:2.

Путь к победе:

R32: Хагар Рамадан (Египет, WC) 1:6, 6:3, 6:2

R16: Беатриче Риччи (Италия, Q) 6:3, 6:2

QF: Ивета Дауйотайте (Литва, 4) 6:2, 6:7(3), 7:6(7)

SF: Амра Бадави (Египет, 8) 6:2, 7:6(4)

FR: Аличе Амендола (Италия, 1) 1:6, 6:3, 6:2

Отметим, что Цюрпалевич провела уже шестой финал в этом году и выиграла второй титул. В конце августа львовянка стала чемпионкой турнира пятой категории в столице Молдовы Кишинёве.

Алина играла и в парном разряде вместе со своей соотечественницей Евой Прокопенко. В финале наши теннисистки проиграли россиянкам Азалии Бадегыевой и Анастасии Золотарёвой: 4:6, 5:7.