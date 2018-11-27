Джокович рассказал очень большой секрет о своей жене

Новости спорта: Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что его жена также умеет играть в теннис.

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что его жена умеет играть в теннис, но как партнер в миксте она уже занята. Об этом серб написал у себя в Twitter:

«Парни, я раскрывал вам очень большой секрет? Моя жена играет в теннис, и у неё отличный удар. Но извините, я её уже занял. Она мой партнёр в миксте на всю жизнь», — написал уроженец Белграда.

Напомним, в 2018 году Джокович победил на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а также выиграл соревнования в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай). В финале Итогового чемпионата ATP уроженец Белграда проиграл немцу Александру Звереву. До этого лидером рейтинга являлся Рафаэль Надаль, но из-за травмы колена испанец пропустил турниры в Пекине и Шанхае.