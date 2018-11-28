Сестры Киченок провели мастер-класс для детей

Новости спорта: Чемпионки Малого Итогового турнира (WTA Elite Trophy) Людмила и Надежда Киченок провели открытый мастер-класс для детей.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок, которые весь новый сезон планируют сыграть вместе, встретились на корте с маленькими игроками в "Human Tennis Club".

Ранее сестры Киченок в интервью БТУ сообщили, что в следующем сезоне будут работать с Ольгой Савчук и наставником первых "ракеток" мира.

У нас интересные изменения. В Австралии с нами в качестве тренера едет Ольга Николаевна Савчук. Более того, у нас будут два тренера в Австралии. Нам будет помогать Джон Фаррингтон, который работал с Мате Павичем и Оливером Мараха, когда те были первыми "ракетками" мира. Он работал со многими успешными игроками, а сейчас будет тренировать Артема Ситака и его напарника. Он, к сожалению, не сможет быть с нами постоянно на всех турнирах и предложил нам взять Олю, чтобы она сопровождала нас постоянно и следила за процессом. Мы для себя решили, что лучше стать первыми в паре, чем стоять в топ-100 в одиночке", - сказала Люмила.

"На данный момент - это наша цель и мы видим в себе такой потенциал, стать лучшими в своем деле, стать первой парой мира", - отметила Надежда.

Напомним, Людмила и Надежда Киченок стали чемпионками "малого" Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy, который проходил в начале ноября в китайском Чжухае (призовой фонд $2,349 млн).