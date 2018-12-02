Известная теннисистка завершила карьеру в возрасте 26 лет

Новости спорта: Бывшая тридцать вторая ракетка мира завершила карьеру в 26 лет.

Бывшая тридцать вторая ракетка мира Бояна Йовановски приняла решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом девушка заявила в своем Facebook.

«Первая часть моей жизни в профессии подошла к концу. Моя карьера в статусе профессионального игрока закончена. После долгих размышлений, многочисленных травм и операций мне было сложно принять окончательное решение. Я по-прежнему ощущаю страсть к теннису и соревнованиям, но организм с этим не справляется.

Я не могу тренироваться и играть так, как привыкла, не могу выкладываться по полной и реализовывать свои профессиональные цели, поэтому другого выхода у меня нет».

За время выступлений в WTA-туре представительница Сербии выиграла два титула (Баку-2012, Ташкент-2013) и один раз стала чемпионкой турнира WTA 125k Series. На протяжении шести сезонов подряд Йовановски находилась в первой сотне рейтинга, а в 2014 году поднялась на 32-ю строчку.

В январе этого года Йовановски вернулась в теннис, сыграв на турнире в Санкт-Петербурге, уступив на старте квалификации. После этого сербка выступала на турнирах ITF Pro Circuit, один раз дойдя до четвертьфинала, и сыграла в квалификации Уимблдона и US Open.