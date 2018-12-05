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Все сильнейшие теннисистки сыграют в Мельбурне, в том числе и 4 украинки

Все сильнейшие теннисистки сыграют в Мельбурне, в том числе и 4 украинки
10:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Четыре украинки точно выступят в основной сетке Australian Open, который пройдет в январе 2019 года.

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии сообщил о том, что все теннисисты и теннисистки из топ-100 рейтингов подтвердили свое участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 14 по 27 января 2019 года.

Исключение составила только представительница Польши Агнешка Радваньская (74-я строчка), которая объявила о завершении карьеры.

Три теннисистки сыграют в Мельбурне по защищенному рейтингу: швейцарка Тимя Бачински (23), немка Лаура Зигемунд (32) и американка Бетани Маттек-Сэндс (90).

У мужчин по защищенного рейтингу сыграют Энди Мюррей (2), Янко Типсаревич (88) и Стив Дарсис (90).

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Украину на первом турнире "Большого шлема" 2019 года представят: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Остальным желающий придется пробиваться через квалификацию.

В альтернативном списке на попадание в основу, который через две недели станет заявочным листом в квалификацию, находятся четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая. У мужчин в альтернативном списке Сергей Стаховский, Александр Долгополов и Илья Марченко.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Большой шлем, Леся Цуренко, Теннис, Открытый чемпионат Австралии, Катерина Козлова, Даяна Ястремская, Агнешка Радваньская.
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