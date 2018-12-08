Свитолина рассказала, как знакомиться с парнями

Новости спорта: Лучшая теннисистка Украины вспомнила, как к ней подкатывали сельские парни.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина дала большое интервью программе "Зе интервьюер" и рассказала о том, как она знакомится с парнями:

«Обычно это происходит через знакомых. Я предпочитаю узнавать людей так, потому что если ты не знаешь человека, другой способ займёт очень много времени. А так как времени очень мало, на всё затрачивается много энергии, хочется чтобы это происходило легко.

Обычно ко мне подходят парни и говорят, что хотят познакомиться. Но я немножко закрытый человек, поэтому нужно время, чтобы меня расшевелить и удивить.

Мне нравятся сюрпризы, я очень уважаю такое. Даже маленькие какие-то. Цветы - это, может, немного банально, но очень приятно. Иногда приходят цветы в отель, без надписи, я спрашиваю у знакомого, а он говорит, что это не он.

Самый дурацкий подкат? Это было в ресторане, я была с друзьями. А другая группа людей - они не знали, кто я. Два парня пришли после теннисного матча и сказали мне: «Мы крутые теннисисты, играем, рядом с Уимблдоном». Очень смешно было. Спросила, какой у них рейтинг, а они оказались просто сельские парни».

Ранее Свитолина рассказала о том, что ей не нравится жить в Америке.

«За границей очень дорого содержать арендованную квартиру. В Лондоне это вообще очень дорого, один из самых дорогих городов для такого. Есть еще Нью-Йорк - на Манхэттене, но и тут тяжело.

В Нью-Йорке пока не планирую покупать квартиру. Мне интересна Америка, но я не вижу себя там. Мне не нравится там жить и работать. Но взгляды меняются, может в будущем и перееду туда. Но Европа мне гораздо ближе. Путешествовать я люблю, но в основном езжу по работе. Поэтому жить в центре Европы - для меня идеально. Из Лондона можно долететь куда угодно, много прямых рейсов.

Большинство времени я летаю бизнесом, но не всегда. Я не совсем зажравшаяся. Но я летаю бизнесом по здоровью. Я сильно травмировала спину. И больше четырех часов мне сидя лететь нельзя, только лежа. Я зарабатываю деньги руками, мне это важно. В самолете обычно читаю. На английском, потому что хочу улучшить язык. Недавно прочитала биографию Уоррена Баффетта. Мне понравилось. Но романы тоже читаю, я прочитала «50 оттенков серого».