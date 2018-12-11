Надаль вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Новости спорта: Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль﻿ вернулся к тренировкам на корте.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, месяц назад перенесший операцию на голеностопе, возобновил тренировки в своей академии дома на Мальорке.

32-летний испанец, напомним, играл с US Open, где не смог доиграть полуфинал против Хуана Мартина дель Потро. Новый сезон он в последние выходные года планирует начать на выставочном турнире в Абу-Даби.

Первая тренировка Надаля после травмы:

Позже уроженец Манакора пропустил серию азиатский турниров и уступил звание первой ракетки мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Стоит отметить, что Надаль занял второе место по заработанным гонорарам в прошлом сезоне АTP, он заработал 8,66 млн долларов