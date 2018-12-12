Лучший удар года: четверка финалистов WTA (Видео)

Новости спорта: Определена четвёрка финалистов в номинации «Лучший удар года» в WTA-туре.

Официальный сайт WTA определил четырёх финалистов в номинации «Лучший удар года». На это звание претендуют удар представительницы Польши Агнешки Радваньской (Окленд), румынки Симоны Халеп (Майами), Се Шувэй из Китайского Тайбэя (Хиросима) и Онс Жабер из Туниса («ВТБ Кубок Кремля»).

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура. Победительница будет объявлена 14 декабря.

По итогам 2017 года лучшим был признан удар Агнешки Радваньской в матче с немкой Юлией Гёргес на соревнованиях в Ухане (Китай). Радваньска удостоилась престижной награды в пятый раз кряду.

По итогам нынешнего сезона 29-летняя Агнешка Радваньска объявила о завершении карьеры.