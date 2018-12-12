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Теннис: женщинам разрешили играть в леггинсах

Теннис: женщинам разрешили играть в леггинсах
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала главные изменения в правилах на 2019 год.

WTA внесла некоторые коррективы в определенных пунктах правил на следующий сезон, в частности, увеличила срок действия "защищенного рейтинга" и позволила спортсменкам выходить на корт в леггинсах. Об этом сообщает БТУ.

Правилом "специального" (защищенного) рейтинга (SR) могут воспользоваться теннисистки, которые занимают минимум 375-е место в одиночном рейтинге и 200-е в парном. По правилу SR, теннисистка, пропустившая больше года, может выступать на 12 турнирах, а также дважды заморозить свой "специальный рейтинг".

Также произошли изменения в получении призовых за отказ от участия на турнире. Теннисистки, попавшие в основную сетку (кроме wild card) и снявшиеся с турнира между стартом квалификации и своим первым матчем, могут получить 100% призовых за первый круг.

На каждом корте турниров категории Premier и выше будет расположено по два табло таймера подачи. На турнирах WTA International и WTA 125k Series это произойдет в 2020 году, теннисистка получит предупреждение, если не будет готова начать розыгрыш в течение 25 секунд.

Также с 2019 года WTA разрешила спортсменкам выходить на корт в леггинсах. Теперь леггинсы и компрессионные шорты до середины бедра могут одеваться без юбки, шорт или платья.

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АТР, Серена Уильямс, Теннис, Новости спорта.
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