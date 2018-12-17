Скачать
Понедельник, 17.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Стал известен победитель Golden Boy 2018
Стал известен победитель Golden Boy 2018

Назван лучший удар в женском теннисе 2018 (Видео)

Назван лучший удар в женском теннисе 2018 (Видео)
09:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Удар Халеп в матче с А. Радваньской в Майами признан лучшим по итогам года.

Удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на турнире в Майами (США) признан лучшим по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали удары Агнешки Радваньской (Окленд), Се Шувэй из Китайского Тайбэя (Хиросима) и Онс Жабер из Туниса («ВТБ Кубок Кремля»).

За удар Халеп проголосовали 48% респондентов. 31% голосов получил удар Радваньской, 11% — удар Се Шувэй и 10% — удар Онс Жабер.

По итогам 2017 года лучшим был признан удар Агнешки Радваньской в матче с немкой Юлией Гёргес на соревнованиях в Ухане (Китай).

В завершившемся сезоне Симона Халеп завоевала титулы на «Ролан Гаррос», а также на соревнованиях в Шэньчжэне (Китай) и Монреале (Канада). На минувшей неделе 27-летняя уроженка Констанцы была признана «Теннисисткой года» в Румынии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
02 В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
03 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
04 Воронин поддержал российских заключенных футболистов Кокорина и Мамаева
05 Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь