Свитолина - лучшая спортсменка в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев"

Новости спорта: Элина Свитолина заняла 54 место в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" – "Фокус".

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина улучшила на 41 позицию свой прошлогодний результат в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" по версии издания "Фокус".

Элина Свитолина в этом году оказалась на 54-м месте в топ-100 рейтинга самых влиятельных украинцев по версии издания "Фокус". Об этом сообщает БТУ.

В сезоне-2018 Элина Свитолина завоевала титулы на соревнованиях WTA в Брисбене, Дубае и Риме, а также стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре.

Помимо Свитолиной в рейтинг журнала "Фокус" в категории "Мастера и кумиры" попали и другие представители украинского спорта: боксер Александр Усик (83), тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (87), боксер Василий Ломаченко (88), паралимпиец и волонтер Дмитрий Щебетюк (89).

Ранее в интервью WTA Элина Свитолина назвала самый сложный в нынешнем сезоне матч. Для нее это был поединок с Каролиной Плишковой в Брисбене.