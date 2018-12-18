Федерер: Теннис стал совсем другой игрой

Новости спорта: Швейцарец считает, что его вид спорта пережил кардинальные изменения за последние годы.

Третья ракетка мира Роджер Федерер отметил, что теннис стал намного более затратным с точки зрения физических нагрузок за последние несколько лет. Слова швейцарца передает Tennis World USA:

«Теннис стал более затратным с точки зрения физики. В прошлом игроки, как и сейчас, наносили мощные удары, однако общий темп игры менялся от низкого к среднему и наоборот – лишь в редких случаях он был высоким. Теперь же скорости обычно либо средние, либо высокие. Ритм стал значительно выше в последние годы.

Раньше ты тратил меньше энергии, так как многие розыгрыши сводились к подаче и выходу к сетке. Сейчас мало кто играет в таком стиле – большинство предпочитает действовать на задней линии, а это забирает много сил. Теннис стал совсем другой игрой».

Напомним, что Федерер стал самым возрастным игроком АТР в топ-100 по итогам сезона, а также первым в истории непрерывно провел 1000 недель в сотне лучших теннисистов мира.