WTA назвала лучшие турниры прошлого сезона

Новости спорта: WTA подвела итоги прошедшего сезона.

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги прошедшего сезона и определила победителей в индивидуальных номинациях для тренеров и игроков, а также опубликовал список лучших турниров сезона.

Теннисистка Петра Квитова в седьмой раз получила приз имени Карен Крантцке за за честную игру и уважение соперниц. Награда имени Пичи Келлмейер за благотворительную работу и общественную деятельность была вручена Бетани Маттек-Сэндс.

В этом году WTA впервые ввела номинацию Тренер года, победителем которой стал наставник Наоми Осаки Саша Бажин. Специалист начал заниматься с теннисисткой в конце прошлого года.

Отметились и украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Как оказалось, выиграв трофеи в Гонконге и Риме, они стали победительницами одних из лучших турниров этого сезона по организации и работе сотрудников.

Лучшие турниры по категориям:

WTA Premier Mandatory: BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс) – победила Наоми Осака;

WTA Premier 5: Internazionali BNL d’Italia (Рим) – чемпионка Элина Свитолина;

WTA Premier: St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург) – Петра Квитова;

WTA International: Prudential Hong Kong Tennis Open (Гонконг) – выиграла Даяна Ястремская.