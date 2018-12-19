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WTA назвала лучшие турниры прошлого сезона

WTA назвала лучшие турниры прошлого сезона
09:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: WTA подвела итоги прошедшего сезона.

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги прошедшего сезона и определила победителей в индивидуальных номинациях для тренеров и игроков, а также опубликовал список лучших турниров сезона.

Теннисистка Петра Квитова в седьмой раз получила приз имени Карен Крантцке за за честную игру и уважение соперниц. Награда имени Пичи Келлмейер за благотворительную работу и общественную деятельность была вручена Бетани Маттек-Сэндс.

В этом году WTA впервые ввела номинацию Тренер года, победителем которой стал наставник Наоми Осаки Саша Бажин. Специалист начал заниматься с теннисисткой в конце прошлого года.

Отметились и украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Как оказалось, выиграв трофеи в Гонконге и Риме, они стали победительницами одних из лучших турниров этого сезона по организации и работе сотрудников.

Лучшие турниры по категориям:

WTA Premier Mandatory: BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс) – победила Наоми Осака;

WTA Premier 5: Internazionali BNL d’Italia (Рим) – чемпионка Элина Свитолина;

WTA Premier: St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург) – Петра Квитова;

WTA International: Prudential Hong Kong Tennis Open (Гонконг) – выиграла Даяна Ястремская.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака, Даяна Ястремская.
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