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Теннисист Надаль - третий в сезоне по реализации брейк-пойнтов

Теннисист Надаль - третий в сезоне по реализации брейк-пойнтов
21:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Третья ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль - один лучших теннисистов ATP тура в 2018 году по реализации брейк-пойнтов на подаче соперника.

В 45,57% случаев 31-летний теннисист отправляет очко в свою копилку, имея такую возможность. Лучше него по этому показателю лишь два французских теннисиста – Адриан Маннарино (45,64%) и Гаэль Монфис (46,42%).

При этом Надаль является вторым по итогам 2018 года по проценту сохранения брейк-пойнтов. В 70,46% случаев Рафаэль выигрывает розыгрыши, по итогам которых его соперники могли бы оформить брейк. Лучшим по этому показателю стал американец Стив Джонсон – 70,75%.

В настоящее время испанец продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе. В конце месяца он планирует выступить на выставочном турнире в Абу-Даби.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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