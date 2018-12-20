Костюк и еще две украинки сыграют в квалификации Australian Open

Новости спорта: Соревнования в Мельбурне пройдут с 14-го по 27-е января, квалификация стартует с 8-го января.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии - турнира Большого шлема по теннису - опубликовали список участниц квалификационного турнира.

В число 119 участниц квалификации попали трое представительниц Украины: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая

Для Калининой и Завацкой это будет дебютное участие в квалификации, а вот Костюк в прошлом сезоне прошла квалификации и дошла до третьего раунда турнира.

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2019 сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Что касается мужчин, то из-за низкого рейтинга ни один из украинцев не попал в основную сетку турнира, а Сергей Стаховский начнет свой путь в квалификации.

Отметим, что соревнования в Мельбурне пройдут с 14-го по 27-е января, квалификация стартует с 8-го января.