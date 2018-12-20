Стаховский вновь войдет в Совет игроков АТР

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский вернется в Совет игроков АТР по просьбе других членов Совета.

По информации БТУ Сергей Стаховский вернется в Совет игроков АТР по просьбе других членов Совета и заменит там итальянца Стефано Травалью, который принял решение покинуть этот орган по собственному желанию.

Напомним, что Сергей Стаховский находился в составе Совета на протяжении шести лет и покинул его в этом году. В июле во время Уимблдона состоялось собрание теннисистов, на котором был избран новый состав ATP Player Council.

Кроме Травальи членами Совета стали Кевин Андерсон (ЮАР), Робин Хаасе (Нидерланды), Джон Иснер (США), Сэм Куэрри (США), Йен-Сун Лю (Тайвань), Вашек Поспишил (Канада), Джейми Маррей (Великобритания), Бруно Суарес (Бразилия), Новак Джокович (Сербия), а также бывший игрок Колин Доудсвелл и тренер Даниэль Вальверду.

Ранее в мае 32-летний украинец был одним из кандидатов на пост представителя игроков в Совете директоров ATP (ATP Board). По результатам голосования эту должность занял Алекс Инглот, брат британского теннисиста Доминика Инглота.